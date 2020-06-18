События

07:35 18.06.2020

Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и травмирования вследствие 14 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

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Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и травмирования вследствие 14 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего погиб украинский военнослужащий, еще один военный был ранен и один получил боевое травмирование, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в четверг.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово были обстреляны позиции ООС, используя минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Позиции у Крымского были обстреляны из минометов калибра 120-мм, а неподалеку Шумел - использовалось стрелковое оружие.

У Луганского российские наемники нарушили режим прекращения огня, применив автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по позициям ООС велся огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Водяного зафиксирован обстрел из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пищевика российские наемники применили минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По украинским позициям у Авдеевки зафиксирован огонь из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Попасной обстрелял вражеский снайпер. Также, по позициям ООС возле Новотроицкого, Песков и Невельского были использованы минометы различных систем.

В штабе подчеркнули, что силы ООС "для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы".

По данным украинской разведки, 17 июня был ранен один российский наемник.

"С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", – резюмировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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