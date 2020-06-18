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06:39 18.06.2020

В Харькове планируется создать единую систему видеонаблюдения

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В Харькове планируется создать единую систему видеонаблюдения

Власти Харькова совместно с правоохранительными органами работают над созданием в городе единой системы видеонаблюдения.

"Мы видим очень мощный фундамент для реализации данного проекта и понимаем, для того чтобы качественно поднять уровень безопасности в городе, надо сделать не так много", - цитирует пресс-служба заместителя городского головы Харькова Олега Дробота.

По его словам, в городе уже установлено более 3,5 тыс. камер, есть программное обеспечение и качественная интернет-связь между местами, где установлены камеры.

"Наша задача сегодня - объединить все эти камеры в одну систему, чтобы правоохранители могли получать доступ к этому видеопотоку не по бумажным запросам, которые обрабатываются несколько дней, а автоматически. Эта информация должна быть с цифровым следом и соответствующей аналитикой, которая позволит оперативно отрабатывать ситуации относительно различных правонарушений", - сказал Дробот.

Он сообщил, что Нацполиция предоставила информацию о том, где еще необходимо установить дополнительные камеры, какие задачи они должны выполнять и какой аналитикой обладать.

"Установленные в нужных местах 300 камер могут на десятки процентов увеличить раскрываемость правонарушений, уменьшить уровень преступности и в целом повысить безопасность в городе", - сказал Дробот.

Он напомнил, что система видеонаблюдения уже есть в учебных и медицинских учреждениях, большинстве парков, скверов и местах массового пребывания людей. Также часть камер установлена на перекрестках и магистралях города, некоторые из них оснащены функцией распознавания номерных знаков, цвета автомобиля и пр.

Планируется, что после внедрения единой системы видеонаблюдения вся информация с городских камер будет поступать на центральный сервер, размещенный на базе горсовета, а доступ к ней будет предоставлен только соответствующим правоохранительным органам и городским структурам.

 

Теги: #видеонаблюдение #харьков
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