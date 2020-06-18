Интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью Донецкой и Луганской областей получили средства личной защиты от COVID-19 от ООН

На текущей неделе государственные интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью в Донецкой и Луганской областях получили гуманитарную помощь от международных организаций UNFPA Украины и HelpAge International.

"UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения совместно с HelpAge International распространили средства личной защиты и специальные наборы гигиенических и дезинфекционных средств, специально адаптированных к противодействию распространению инфекции СOVID-19, в 10 государственных интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью. Сейчас в этих интернатах проживает 761 лицо, требующее дополнительных мер безопасности в связи с пандемией", – сказано в пресс-релизе ООН обнародованном в среду.

В информации отмечается, что в состав помощи входили: средства для уборки помещений (в частности, дезинфекционные средства, средства для мытья, пакеты для мусора и швабры), гигиенические средства (мыло, туалетная бумага, стиральный порошок, бумажные полотенца для рук, резиновые перчатки) и медицинские одноразовые защитные маски. "Все эти средства будут использоваться как сотрудниками и сотрудницами интернатов, так и лицами, которые там проживают", – сказано в сообщении.

Кроме того, каждый пакет содержал советы для пожилых людей, разработанные HelpAge International о том, как защититься от COVID-19 и материалы кампании UNFPA Украины "Разорви круг" о домашнем насилии и имеющиеся сервисы помощи.

Согласно данным ВОЗ, именно люди, старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, имеют повышенный риск более тяжелых последствий COVID-19. По статистике, смертность от коронавируса людей 60-69 лет составляет 3,6%, 70-79 лет - 8%, а старше 80 лет - 22%.