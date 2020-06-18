Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон

Президент США Дональд Трамп не хотел возобновлять отправку военной помощи Украине до тех пор, пока та не передаст интересовавшие его материалы о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне, пишет The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джо Байдена.

В книге, которая еще не вышла в продажу, но попала в распоряжение журналистов, говорится, что Трамп "говорил, что против отправки им (украинцам - ИФ) чего бы то ни было до тех пор, пока не будут переданы все материалы, связанные с Клинтон (экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон) и с Байденом".

По данным Болтона, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер до 10 раз пытались уговорить Трампа передать Украине помощь.

Автор книги полагает, что конгрессу следовало расширить круг тем, по которым, возможно, следовало объявить Трампу импичмент. The New York Times поясняет, что речь идет о случаях, когда Трамп, предположительно, оказывал влияние на проводимые в США расследования в отношении иностранных компаний. Речь идет о турецком Halkbank и о китайской ZTE. Автор книги считает, что Трамп таким образом хотел оказать услугу лидерам Турции и Китая.

В то время как Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, его сын Хантер работал в совете директоров Burisma.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma, когда там работал Хантер Байден. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы о деятельности компании и Хантеру Байдену.

Демократы в Конгрессе США использовали это дело, чтобы попытаться добиться импичмента Трампа, сочтя, что тот оказывал давление на Зеленского, чтобы тот помог ему в борьбе против Байдена. В палате представителей объявили импичмент Трампу, однако в сенате, большинство мест которых - у республиканцев, отменили это решение.

Ожидается, что именно Джо Байден станет соперником Трампа на ноябрьских президентских выборах.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.