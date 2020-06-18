События

03:00 18.06.2020

Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон

2 мин читать
Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон

Президент США Дональд Трамп не хотел возобновлять отправку военной помощи Украине до тех пор, пока та не передаст интересовавшие его материалы о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне, пишет The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джо Байдена.

В книге, которая еще не вышла в продажу, но попала в распоряжение журналистов, говорится, что Трамп "говорил, что против отправки им (украинцам - ИФ) чего бы то ни было до тех пор, пока не будут переданы все материалы, связанные с Клинтон (экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон) и с Байденом".

По данным Болтона, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер до 10 раз пытались уговорить Трампа передать Украине помощь.

Автор книги полагает, что конгрессу следовало расширить круг тем, по которым, возможно, следовало объявить Трампу импичмент. The New York Times поясняет, что речь идет о случаях, когда Трамп, предположительно, оказывал влияние на проводимые в США расследования в отношении иностранных компаний. Речь идет о турецком Halkbank и о китайской ZTE. Автор книги считает, что Трамп таким образом хотел оказать услугу лидерам Турции и Китая.

В то время как Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, его сын Хантер работал в совете директоров Burisma.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma, когда там работал Хантер Байден. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы о деятельности компании и Хантеру Байдену.

Демократы в Конгрессе США использовали это дело, чтобы попытаться добиться импичмента Трампа, сочтя, что тот оказывал давление на Зеленского, чтобы тот помог ему в борьбе против Байдена. В палате представителей объявили импичмент Трампу, однако в сенате, большинство мест которых - у республиканцев, отменили это решение.

Ожидается, что именно Джо Байден станет соперником Трампа на ноябрьских президентских выборах.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с бывшим советником по нацбезопасности.

Теги: #сша #болтон #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:51 17.06.2020
Столтенберг: став партнером с расширенными возможностями, Украина еще больше приблизилась к НАТО

Столтенберг: став партнером с расширенными возможностями, Украина еще больше приблизилась к НАТО

20:41 17.06.2020
Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО – Столтенберг

Украина благодаря новому статусу будет больше участвовать в учениях НАТО – Столтенберг

19:34 17.06.2020
Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

19:27 17.06.2020
Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

Изъятие РЧР за неконкурентное накоплениее не предусмотрено еврпейскими нормами - "Киевстар" о законопроекте об электронных коммуникациях

18:52 17.06.2020
В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

16:46 17.06.2020
Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

Правительство Украины намерено усилить энергосотрудничество с правительством Германии

16:11 17.06.2020
Врачи США ставят под вопрос использование дексаметазона в лечении коронавируса

Врачи США ставят под вопрос использование дексаметазона в лечении коронавируса

10:42 17.06.2020
США передают Украине оборудование на более $60млн, включая боеприпасы и ракеты Javelin

США передают Украине оборудование на более $60млн, включая боеприпасы и ракеты Javelin

08:56 17.06.2020
Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

07:51 17.06.2020
Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии – СМИ

Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

Законопроект президента по обязательной итоговой аттестации позволит уменьшить риск заражения при ВНО, его поддерживают ученики, родители и преподаватели – замглавы ОП

Уже прорабатывается возможность специального режима, который будет предусматривать особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции – Резников

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: Украина готова сотрудничать с Индией, Ирландией, Мексикой и Норвегией как новыми членами Совбеза ООН

Каждую ночь 17-20 июня на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение

Германия продлевает ограничения по коронавирусу, крупные мероприятия будут отменены до октября

Порошенко придет в суд 18 июня, похорон отца перенесен на 19

Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства

Бюджетный комитет Рады не одобрил перенаправление 2,7 млрд грн МВД на доплаты сотрудникам по борьбе с COVID-19 - депутат Цабаль

Постановление об отставке Авакова не попадет в повестку дня Рады на этой неделе– нардеп Монастырский

Сытник не исключает, что в деле о попытке предоставления взятки в $6 млн руководителям антикоррупционных органов появятся новые подозреваемые

Нардеп Монастырский: не уверен, что дискуссии вокруг программы действий правительства завтра закончатся позитивным голосованием

В ФРГ придерживаются плана не проводить большие мероприятия до октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА