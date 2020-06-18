Зеленский: Украина готова сотрудничать с Индией, Ирландией, Мексикой и Норвегией как новыми членами Совбеза ООН

Украина готова сотрудничать с Индией, Ирландией, Мексикой и Норвегией в качестве новых членов Совета безопасности ООН, избранных на 2021-2022 годы.

"Желаю успеха Индии, Ирландии, Мексике и Норвегии в качестве новых избранных членов Совета безопасности ООН на 2021-2022 годы. Все кандидаты являются нашими партнерами и заслуживают того, чтобы быть там. На новых участников возложена огромная ответственность по защите ценностей ООН. Украина готова поддерживать и сотрудничать", - написал он в своем Twitter в ночь со среды на четверг.