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00:42 18.06.2020

Каждую ночь 17-20 июня на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение

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Каждую ночь 17-20 июня на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение

На Северном мосту в Киеве на протяжении трех дней – 17-20 июня будет выполняться текущий ремонт, вследствие чего в ночное время на мосту частично ограничат движение, сообщили в Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Каждую ночь 17-20 июня на Северном мосту частично ограничат движение", – сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

Как информируют в коммунальной корпорации, на Северном мосту в течение трех ночей продлится текущий ремонт. Дорожники будут работать в направлении просп. С.Бандеры.

"Чтобы меньше влиять на трафик, работы будут выполнять ночью с 22:00 до 6:00", – подчеркнули в корпорации.

В КК "Киевавтодор" уточнили, что движение будут ограничивать: с 22:00 17 июня до 06:00 18 июня; с 22:00 18 июня в 6:00 19 июня; с 22:00 19 июня по 6:00 20 июня.

Теги: #киев #северный_мост #движение #ограничение
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