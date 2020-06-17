Законопроект президента по обязательной итоговой аттестации позволит уменьшить риск заражения при ВНО, его поддерживают ученики, родители и преподаватели – замглавы ОП

Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, которым предлагается из-за ситуации с распространением COVID-19 освободить учеников от прохождения государственной итоговой аттестации в этом учебном году, позволит уменьшить риск заражения коронавирусом, отмечает заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк.

"Законом предлагается отменить обязательную сдачу государственной итоговой аттестации. Как это уже сделано для 4 и 9 класса. Цель – минимизировать опасность во время сдачи ВНО. Это поддержали все участники образовательного процесса", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Костюк пояснил, что те, кто в 2020 году не планируют поступать в университеты, сразу получат школьный аттестат. Согласно подсчетам, таких будет около 20%, что сократит количество сдающих ВНО, которых ожидалось в этом году около 370-380 тыс. человек.

При этом замглавы ОП указал, что отмена государственной итоговой аттестации не означает отмену ВНО. "Для того чтобы поступись в университет, ВНО необходимо сдавать", - подчеркнул он.

17 июня президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) освободить от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в тексте законопроекта №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года".

В пояснительной записке указано, что законопроект предусматривает изменение нормы закона "Об образовании" по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Целью и задачей принятия этого законопроекта президент определяет минимизацию рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся и студентов, которые завершают получения полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.