События

22:56 17.06.2020

Порошенко придет в суд 18 июня, похорон отца перенесен на 19

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Порошенко придет в суд 18 июня, похорон отца перенесен на 19

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в четверг, 18 июня, придет в Печерский суд, похорон Алексея Порошенко перенесен на пятницу, 19 июня, сообщил пресс-секретарь П. Порошенко Святослав Цеголко.

"Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", – написал Цеголко на своей странице в Facebook в среду вечером.

По его словам панихиду отслужат в 10.00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре.

Цеголко подчеркнул, что прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоится в 12.00 по адресу Институтская, 7.

Теги: #порошенко #суд #похороны
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