Порошенко принял участие во встрече лидеров ЕНП по вопросам Восточного партнерства
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии (ЕНП) по вопросам Восточного партнерства
Как сообщает пресс-служба "Европейской солидарности" в среду, в мероприятии также приняли участие президент Европейской народной партии Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Республики Кипр Никос Анастасиадес, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы правительств Болгарии, Ирландии, Латвии, Словении лидеры других политических партий - членов ЕНП.
Порошенко выразил глубокую благодарность лидерам Европейского Союза и Европейской народной партии за постоянную активную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ, направленных на укрепление демократических институтов, ускорения экономического развития и всестороннего сближения с Евросоюзом.
"Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно отражать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств - Украины, Грузии и Молдовы - и предусматривать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС", - отметил пятый президент Украины.
Также Порошенко выразил надежду на политическую поддержку со стороны ЕНП и последующего председательства Германии в Совете ЕС евроинтеграционного курса Украины.
Лидер "Европейской Солидарности" проинформировал лидеров Европейской народной партии о ситуации на Донбассе, продолжающейся ползучей аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.
Порошенко выразил надежду на решение июньского Европейского Совета о продлении на шесть месяцев антироссийских секторальных санкций и призвал европейских лидеров к дальнейшему усилению ограничительных мер против РФ.
Пятый президент подчеркнул важность усиления внимания со стороны международного сообщества к состоянию соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.
"На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине - основополагающие элементы общих ценностей, Соглашения об ассоциации, наших отношений с ЕС и НАТО. Это - прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждение отношений с Западом и возвращение в орбиту влияния Кремля… Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а поэтому выстою и перед политически мотивированным преследованием со стороны новой власти. Главное сегодня - не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины", - резюмировал лидер "Европейской Солидарности".