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20:52 17.06.2020

Постановление об отставке Авакова не попадет в повестку дня Рады на этой неделе– нардеп Монастырский

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Постановление об отставке Авакова не попадет в повестку дня Рады на этой неделе– нардеп Монастырский

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит постановление народных депутатов об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова по сути в среду, 1 июля, заявил председатель комитета и народный депутат фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

"Сегодня комитет рекомендовал включение в повестку дня сессии данного постановления. Он не рассматривал его по сути. Согласно регламенту, постановление включается в повестку дня автоматически после решения комитета. Соответственно, комитет на своем следующем заседании, 1 июля, будет рассматривать данное постановление по сути и даст свою оценку", - рассказал Монастырский агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Народный депутат также отметил, что в украинском законодательстве на данный момент не предусмотрена процедура увольнения одного министра парламентариями.

"Сразу отмечу, что согласно закону о Кабинете министров, Верховная Рада не может увольнять отдельного министра, но мы знаем, что такие случаи были, поэтому, я думаю, решение, скорее всего, в начале июля окажется в зале и будет определено путем голосования (…) Такая процедура у нас не предусмотрена. Сейчас подан в Верховную Раду законопроект про интерпелляцию. Под этим термином понимается процедура отзыва отдельных министров. Но практика такая была, в том числе, и по действующему министру внутренних дел: решение выносилось в зал, и зал определялся путем голосования. В любом случае решение будет за сессионным залом", - добавил председатель профильного комитета.

По его словам, в случае принятия программы действий правительства, Кабмин, а значит и министр внутренних дел, получит иммунитет на год. В то же время, Монастырский называет постановление, зарегистрированные нардепами фракций "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность" политическим символом и считает, что парламент должен его рассмотреть.

"Действительно, согласно Конституции, правительство получает иммунитет на год после утверждения программы действий правительства. Однако я расцениваю проект постановления, внесенный коллегами из фракции "Голос", как исключительно политический символ, на который каждый депутат имеет право поставить такой вопрос, а Верховная Рада - его рассмотреть", - сказал нардеп.

Председатель комитета подчеркнул, что ожидать рассмотрения постановления в сессионном зале на этой неделе не стоит: "Я не так давно закончил комитет и уже видел, что было перекручено информация о том, что якобы комитет одобрил постановление, но он его не рассматривал по сути, и рассмотрение будет уже первого числа. Тогда уже буде логично говорить о том, как комитет оценит данное постановление. Ни завтра, ни послезавтра его в повестке дня не будет".

Как сообщалось, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.

Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи коллег за вынесение на голосование вопроса об увольнении Авакова. Соавторами документа выступил ряд народных депутатов из "Слуги народа" и Яна Зинкевич из "Европейской солидарности".

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в украинском законодательстве не предусмотрена процедура увольнения конкретного министра депутатами парламента, а только отставка всего правительства или же представление со стороны премьер-министра.

Теги: #отставка #рада #аваков
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