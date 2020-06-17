Столтенберг: став партнером с расширенными возможностями, Украина еще больше приблизилась к НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Украину с предоставлением статуса партнера с расширенными возможностями и констатирует, что таким образом Киев еще больше приблизился к альянсу.

Об этом он сказал в среду на видео-пресс-конференции по окончании первого дня заседания министров обороны стран-членов Северо-Атлантического альянса, которая также проходит в видео режиме по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Я бы хотел поздравить Украину с признанием ее Северо-Атлантическим Советом, всеми союзниками по НАТО партнером с расширенными возможностями. Это важный шаг в партнерстве между НАТО и Украиной и является признанием взноса Украины в миссии и операции НАТО", - заявил Столтенберг.

По словам генсека альянса, как партнер с расширенными возможностями, Украина "выиграет от усиленного доступа к программам взаимосовместимости, программам, в которым мы развиваем наши способности работать вместе, оперировать вместе".

"Они (украинцы) повысят доступ к натовским учениям, к большему обмену информацией, включая выводы из различных оценок, которые мы делаем в НАТО. Они приблизятся еще ближе к НАТО, как это у нас с другими партнерами расширенных возможностей – Финляндией, Швецией, Грузией, Иорданом и Австралией. К этому списку мы добавили Украину", - подчеркнул он.