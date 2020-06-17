Нардеп Монастырский: не уверен, что дискуссии вокруг программы действий правительства завтра закончатся позитивным голосованием

Вокруг программы действий Кабинета министров Украины под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля продолжаются дискуссии и консультации, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и депутат фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.

"Речь идет об утверждении программы действий правительства или ее не утверждении, что также завтра может произойти, потому что до сих пор происходят определенные консультации и дискуссии вокруг нее, и я не уверен, что завтра они закончатся позитивным голосованием", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" Монастырский в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада рассмотрит новую программу действий Кабинета министров в четверг, 18 июня, после того, как ее отработают в комитетах парламента.