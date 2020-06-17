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19:50 17.06.2020

В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

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В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

В Киеве в период с 9 по 15 июня зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и взвешенных веществ в воздухе, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

По данным обсерватории, в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли) - в 1,1-1,3 раза на Бессарабской площади и улицы Каунасской.

Также зафиксировано выше допустимого содержание диоксида серы - в 2 раза на Бессарабской площади, в 1,8-1,9 раза на проспекте Победы, улице Александра Довженко, площади Победы, в 1,4-1,7 раза - на других постах города, кроме проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено.

Кроме того, содержание диоксида азота в 9,2-14,4 раза превышено на улицах Каунасской, Инженера Бородина, площади Победы; в 5,2-7,7 раза - на проспекте Победы, Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки; в 3,1-4,6 раза - на других постах города, исключая проспект Науки, 37.

Выявлено превышение формальдегида в 2,6-2,9 раза - на проспекте Победы, Бессарабской площади, бульваре Гавела Вацлава; в 1,5-2,5 раза - на других постах города.

Отмечается, что всего на 15-ти стационарных постах обсерватории с 9 по 15 июня 2020 было отобрано и проанализировано 1360 проб воздуха.

"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города повысилось среднесуточное содержание диоксида азота, диоксида серы и формальдегида (более заметно - 10 - 12 июня); содержание других примесей почти не изменилось", - сказано в сообщении обсерватории.

Теги: #киев #загрязнение #воздух
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