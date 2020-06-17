В Канаде число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тыс. человек, более 8,2 тыс. скончались

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 99,5 тыс. человек, свыше 8,2 тыс. умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Между тем в последние несколько дней прирост числа инфицированных, а также количество скончавшихся значительно замедлилось.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 54,2 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава - свыше 33,5 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта - около 7,5 тыс., в Британской Колумбии - почти 2,8 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - около 5,3 тыс. и более 2,5 тыс. соответственно. Наибольший прирост смертности от коронавируса наблюдается в Квебеке.

В северных регионах Канады - в Северо-Западных территориях, Нунавуте, приграничной с Аляской территории Юкон, а также в атлантической провинции Остров принца Эдварда не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался с апреля.

По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли более 2,2 млн канадцев, из которых у более 2,1 млн был негативный результат. Выздоровели от заболевания 61,4 тыс. человек.