События

19:32 17.06.2020

В Канаде число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тыс. человек, более 8,2 тыс. скончались

2 мин читать
В Канаде число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тыс. человек, более 8,2 тыс. скончались

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло до 99,5 тыс. человек, свыше 8,2 тыс. умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Между тем в последние несколько дней прирост числа инфицированных, а также количество скончавшихся значительно замедлилось.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 54,2 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава - свыше 33,5 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта - около 7,5 тыс., в Британской Колумбии - почти 2,8 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - около 5,3 тыс. и более 2,5 тыс. соответственно. Наибольший прирост смертности от коронавируса наблюдается в Квебеке.

В северных регионах Канады - в Северо-Западных территориях, Нунавуте, приграничной с Аляской территории Юкон, а также в атлантической провинции Остров принца Эдварда не выявлено ни одного летального исхода с начала пандемии.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался с апреля.

По состоянию на 22 марта, в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли более 2,2 млн канадцев, из которых у более 2,1 млн был негативный результат. Выздоровели от заболевания 61,4 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #канада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:54 17.06.2020
Профильный комитет Рады отклонил законопроект, предполагающий амнистию около половины заключенных в условиях эпидемии Covid-19

Профильный комитет Рады отклонил законопроект, предполагающий амнистию около половины заключенных в условиях эпидемии Covid-19

18:09 17.06.2020
В Тернополе вводится ряд новых противоэпидемических ограничений

В Тернополе вводится ряд новых противоэпидемических ограничений

16:11 17.06.2020
Врачи США ставят под вопрос использование дексаметазона в лечении коронавируса

Врачи США ставят под вопрос использование дексаметазона в лечении коронавируса

15:22 17.06.2020
Кабмин расширил критерии для ужесточения карантина

Кабмин расширил критерии для ужесточения карантина

14:47 17.06.2020
Премьер поручил Минфину провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19

Премьер поручил Минфину провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19

14:36 17.06.2020
Зеленский обеспокоен рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки

Зеленский обеспокоен рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки

13:25 17.06.2020
Минздрав предлагает изменить ПМГ на 2020г и с 1 июля увеличить финансирование отдельных программ за счет средств на COVID-19

Минздрав предлагает изменить ПМГ на 2020г и с 1 июля увеличить финансирование отдельных программ за счет средств на COVID-19

12:50 17.06.2020
В Британии лекарство для пациентов с тяжелой формой COVID-19 успешно прошло клинические испытания, ВОЗ назвала это научным прорывом

В Британии лекарство для пациентов с тяжелой формой COVID-19 успешно прошло клинические испытания, ВОЗ назвала это научным прорывом

12:45 17.06.2020
МИД готовит интерактивную карту с правилами въезда в страны мира – Кулеба

МИД готовит интерактивную карту с правилами въезда в страны мира – Кулеба

12:44 17.06.2020
Еще у 41 киевлянина обнаружили коронавирус, двое больных умерли - Кличко

Еще у 41 киевлянина обнаружили коронавирус, двое больных умерли - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

Уже прорабатывается возможность специального режима, который будет предусматривать особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции – Резников

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

В Одесской области проводят испытания ракет "Нептун" с боевой частью – Минобороны Украины

Минюст работает над запуском в Украине суда присяжных и арбитража

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве повысилось среднесуточное содержание в воздухе диоксида азота, диоксида серы и формальдегида

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Кандидат в министры образования Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов за 2019 год

Минюст считает конституционной проверку Высшего совета правосудия

Шмыгаль предлагает Раде назначить министром образования ректора Черниговского технологического университета Шкарлета

Уже прорабатывается возможность специального режима, который будет предусматривать особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции – Резников

Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, ждем принятия ВР – Малюська

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

СБУ задержала одессита, который призывал к созданию так называемой "Одесской народной республики"

Верховной Раде следует урегулировать вопрос ответственности судей за заведомо неправосудный приговор – Малюська

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА