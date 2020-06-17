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19:35 17.06.2020

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

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Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Инцидент произошел недалеко от здания парламента. На дорогу перед автомобилем с Джонсоном резко выбежал участник уличной демонстрации. Машина затормозила, и из-за этого в нее врезался автомобиль сопровождения.

На Даунинг-стрит подтвердили, что Джонсон находился в своем автомобиле в момент инцидента. Пострадавших нет.

Демонстранта, выбежавшего на дорогу, задержала полиция. Он участвовал в акции протеста против действий Турции в отношении курдов.

Теги: #дтп #британия #премьер
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Интерфакс-Украина
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