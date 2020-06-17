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19:33 17.06.2020

Кандидат в министры образования Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов за 2019 год

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Кандидат в министры образования Шкарлет задекларировал 513 тыс. грн доходов за 2019 год

Кандидат в министры образования и науки, ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет указал 513 тыс. 123 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила весь доход Шкарлета за прошлый год, а его жена задекларировала 85 тыс. 376 грн доходов.

Также он указал в декларации 70 тыс. грн и $30 тыс., а жена 15 тыс. грн и $32 тыс. наличных средств.

У Шкарлета нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (76,9 кв. м) в Чернигове.

В то же время, он имеет два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, а у жены – Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

Теги: #минобразования #декларация
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