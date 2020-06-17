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19:11 17.06.2020

Уже прорабатывается возможность специального режима, который будет предусматривать особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции – Резников

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Уже прорабатывается возможность специального режима, который будет предусматривать особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции – Резников

Реинтеграционные шаги в отношении оккупированных территорий Донбасса не должны создавать угрозы для национального суверенитета Украины и нарушать общественное согласие, поэтому уже сейчас прорабатывается возможность специального режима, который будет предусматривать особую модель правосудия в ОРДЛО после реинтеграции, отмечает вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников.

"Один из ключевых компонентов государственной политики в этой сфере – комплекс мероприятий переходного правосудия. Они позволят восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления. И уже на будущее мы прорабатываем возможность создания специального режима, который будет предусматривать особую модель осуществления судопроизводства и за счет этого стимулировать инвестиционный поток", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии на площадке Королевского института международных отношений Chatham House (Великобритания) 16 июня, сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Резников указал, что одним из ключевых компонентов государственной политики в сфере реинтеграции является комплекс мер переходного правосудия, которые позволят создать судебную и правоохранительную систему, восстановить справедливость и нарушенные права человека, привлечь к ответственности тех, кто совершал преступления.

"Подавляющее большинство населения на временно оккупированных территориях - это люди, которые стали заложниками оккупантов и к которым в украинской власти не будет претензий, они смогут максимально быстро вернуться к нормальной жизни. Мы будем инициировать закрепление на законодательном уровне простых и понятных процедур для отделения тех, кто совершал преступления, от тех, кто был заложником оккупационного режима и просто пытался выжить и не имеет крови на руках. Условно, мы должны отделить так называемых "шахтеров" на российских танках, от настоящих шахтеров, которые тяжело работают и сегодня бастуют, потому что им месяцами не выплачивают зарплату. Я убежден, что вторая категория – это союзники Украины в процессе деоккупации временно оккупированных территорий", - подчеркнул он.

Кроме того, Резников заявил, что идея закрепления в Конституции Украины любого формата "особого статуса" для отдельных районов Донецкой и Луганской областей неприемлема и не рассматривается. "После деоккупации указанные территории смогут воспользоваться преимуществами децентрализации наравне с другими регионами Украины", - пояснил он.

Теги: #реинтеграция #правосудие #резников
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