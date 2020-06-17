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18:58 17.06.2020

Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, ждем принятия ВР – Малюська

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Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, ждем принятия ВР – Малюська

Конституционный суд подтвердил возможность отмены адвокатской монополии, Министерство юстиции ожидает принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, заявил глава ведомства Денис Малюська в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Конституционный суд подтвердил, что такие изменения возможны. Ключевая проблема этого законопроекта – сбор голосов, ведь большинства, необходимого для принятия этого законопроекта сейчас нет. Пока механизм монополии работает. Но проблема уже не настолько настоятельная, как она была осенью или зимой предыдущего года",- сказал он.

Как сообщалось, в феврале этого года парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять окончательно как закон законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины об отмене адвокатской монополии №1013.

Инициатор законопроекта президент Владимир Зеленский предложил парламенту отменить нормы, что исключительно адвокат представляет интересы гражданина в суде. В частности, предлагается убрать из статьи 1312 абзац о случаях, для которых могут быть исключения – когда это касается трудовых споров, споров относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, а также представительства малолетних или несовершеннолетних лиц.

Автор законопроекта также предлагает изъять из переходных положений Конституции подпункты, содержащие даты введения в действия положений Основного закона о том, что только адвокаты могут представлять интересы граждан в судах.

Положения, которые президент предлагает изменить, были закреплены в Конституции в рамках реформы правосудия от 2016 года.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, "этот законопроект направлен на расширение возможностей человека получить специальную юридическую помощь по своему собственному выбору и не быть ограниченным в выборе этой помощи".

Предполагается, что закон вступит в силу со дня публикации.

Как известно, Рада на заседании 3 сентября 2019 года направила в Конституционный законопроект №1013.

КС 1 ноября предоставил заключение по законопроекту №1013 и признал его соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Согласно процедуре принятия изменений в Основной закон, закрепленной в Конституции, после получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226-ю голосами, а на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Теги: #адвокаты #конституционный_суд #малюська #минюст
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