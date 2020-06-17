События

18:52 17.06.2020

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

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В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

В Украину прибыла первая партия ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin, закупленная Министерством обороны Украины по программе Пентагона "Международные военные продажи", сообщает посольство Украины в США.

"Контракт на такую покупку был заключен в декабре 2019 года. Он стал результатом знаковой реформы в украинском оборонном ведомстве, которая позволила начать прямые закупки вооружений и военной техники у иностранных государств", - подчеркивается в сообщении в соцсети Facebook.

Посольство также выражает благодарность США за оказанную помощь, которая была доставлено в Украину вместе с купленными ракетами Javelin.

Как сообщалось, Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации и боеприпасы.

Теги: #сша #javelin #пентагон
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