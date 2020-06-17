События

18:38 17.06.2020

СБУ задержала одессита, который призывал к созданию так называемой "Одесской народной республики"

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СБУ задержала одессита, который призывал к созданию так называемой "Одесской народной республики"

В Одессе контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал на персональных страницах соцсетей деструктивные материалы. Он призвал жителей области поддержать псевдогосударственные образования "Л/ДНР" и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой "Одесской народной республики", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания злоумышленника в Одессе. Обнаруженные материалы, которые свидетельствуют о его деятельности в ущерб государственной безопасности, приобщены к делу.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Теги: #сбу #сепаратизм #одесса
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