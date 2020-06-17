Верховной Раде следует урегулировать вопрос ответственности судей за заведомо неправосудный приговор – Малюська

Верховная Рада должна четко определить понятие и урегулировать вопрос ответственности судей за заведомо неправосудный приговор, заявил глава ведомства Денис Малюська в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Конституционный суд в своем решении не сказал, что такой нормы (ответственности судей за заведомо неправосудный приговор – ИФ) не может быть вообще. Он отметил, что формулировка очень размытая и неконкретная. Отмена этой нормы - на самом деле проблема, потому что у нас есть лица, осужденные по этой статье, и декриминализация приведет к тому, что они будут освобождены от ответственности",- сказал он.

"Проблема в том, если бы ответственности не было уже тогда, по этой статье, они все равно бы понесли наказание, но наказание было бы по другой статье. Специальная норма отменена, но это остается преступлением – тут необходимо будет поработать Верховной Раде и разработать соответствующий законопроект ",- добавил министр.