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18:21 17.06.2020

В Одесской области проводят испытания ракет "Нептун" с боевой частью – Минобороны Украины

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В Одесской области проводят испытания ракет "Нептун" с боевой частью – Минобороны Украины

В Одесской области успешно продолжаются государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун", сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Пуски осуществляют на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей".

Отмечается, что главной особенностью текущих испытаний является стрельба с боевой частью.

"Нептун" – это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

"Ракеты проекта "Нептун" являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Кроме того, данные ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметны для вражеских радаров", - подчеркивают в министерстве.

Теги: #ракета #минобороны #испытания #нептун
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