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18:15 17.06.2020

Минюст работает над запуском в Украине суда присяжных и арбитража

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Минюст работает над запуском в Украине суда присяжных и арбитража

Министерство юстиции Украины работает над созданием суда присяжных, третейского суда и арбитража в рамках судебной реформы, сообщил глава ведомства Денис Малюська в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Судебная реформа – сфера Офиса президента. Она реализуется там, в настоящее время путем создания комиссии по вопросам правовой реформы. Коллегиально принимаются решения, разрабатываются законопроекты. В частности, законопроект, направленный на имплементацию двух решений Конституционного суда, который признал неконституционными две судебные реформы, связанные с реформированием Верховного суда. Будет ряд других этапов, которые имплементирует Минюст: мы работаем над созданием суда присяжных, третейские суды есть в Верховной Раде, а арбитражи - на финальной стадии разработки. Плюс отдельные элементы цифровизации судебного процесса",- сказал он.

Теги: #реформа #малюська #минюст #суд
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