Минюст разработал законопроект о внесении изменений в закон о люстрации

Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон "Об очищении власти" (о люстрации) во исполнение решения Европейского суда, сообщил глава ведомства Денис Малюська в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Относительно люстрации – мы будем исполнять решение Европейского суда. Там есть два направления исполнения – выплатить компенсацию тем, кто выиграл – у нас на это есть средства в специальной программе бюджета. Второй аспект – привести украинское законодательство в соответствие – для этого мы разработали законопроект о внесении изменений в закон об очищении власти, внесли его на рассмотрение Кабмина и ожидаем, что он будет рассмотрен или в следующую среду, или через неделю, для внесения его в ВР",- сказал он.

Министр также отметил, что законопроект предусматривает создание комиссии, которая будет рассматривать заявления лиц, которые были люстрированы.

"Европейский суд четко констатировал, что люстрация слишком широка, есть большое количество людей, которые пострадали безосновательно – соответственно государство обязано обеспечить механизм, чтобы возобновить нарушенные права. Мы предусматриваем создание специальной комиссии, которая пересмотрит заявления лиц, которые были люстрированы, из категорий, относительно которых нецелесообразно применять автоматическую люстрацию",- сказал он.

"По результатам такого пересмотра эти лица будут или возобновлены на должностях, или получат компенсацию, или и то, и другое. Часть лиц останется под автоматической люстрацией – по нашему мнению это должны быть члены правительства и топ-чиновники. Часть лиц исключат из люстрации вообще – например, лица, которые работали в органах власти СССР",- добавил министр.