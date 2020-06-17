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18:02 17.06.2020

SpaceX собирается создать плавучий космодром для запуска ракет к Луне и Марсу

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SpaceX собирается создать плавучий космодром для запуска ракет к Луне и Марсу

Американская компания SpaceX планирует создать плавучую морскую платформу, с которой в перспективе будут осуществляться запуски ракет к Луне и Марсу, а также гиперзвуковые туристические полеты вокруг Земли, заявил ее основатель Илон Маск.

SpaceX уже разместила в сети объявление о наборе инженеров для создания такого морского стартового комплекса, который будет строиться в городе Браунсвилл, расположенном на берегу Мексиканского залива в штате Техас.

В нем указывается, что в задачи претендента будет "входить работа в составе команды инженеров и техников по разработке и строительству действующего морского ракетного стартового комплекса".

Теги: #космодром #spacex
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