SpaceX собирается создать плавучий космодром для запуска ракет к Луне и Марсу

Американская компания SpaceX планирует создать плавучую морскую платформу, с которой в перспективе будут осуществляться запуски ракет к Луне и Марсу, а также гиперзвуковые туристические полеты вокруг Земли, заявил ее основатель Илон Маск.

SpaceX уже разместила в сети объявление о наборе инженеров для создания такого морского стартового комплекса, который будет строиться в городе Браунсвилл, расположенном на берегу Мексиканского залива в штате Техас.

В нем указывается, что в задачи претендента будет "входить работа в составе команды инженеров и техников по разработке и строительству действующего морского ракетного стартового комплекса".