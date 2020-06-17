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17:24 17.06.2020

На украинско-румынской границе возобновляется работа пункта пропуска "Солотвино" – Госпогранслужба Украины

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На украинско-румынской границе возобновляется работа пункта пропуска "Солотвино" – Госпогранслужба Украины

Работа пункта пропуска "Солотвино" – "Сигету-Мармацией" на украинско-румынской границе возобновляется с 18:00 среды, 17 июня, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По информации пограничной полиции Румынии, пропуск на территорию Румынии будет осуществляться: граждан, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации); лиц, следующих транзитом (в течение 48 часов)", - указывается в сообщении.

Остальные категории прибывающих на территорию Румынии обязуются пройти обсервацию.

"Подчеркиваем, что въезд иностранцам в Украину разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию. Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, предусмотрена обсервация или самоизоляция с приложением "Дий вдома", - напоминают в Госпогранслужбе.

Теги: #госпогранслужба #румыния #кпп
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