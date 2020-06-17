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16:23 17.06.2020

На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла потасовка, два человека задержаны - полиция

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На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла потасовка, два человека задержаны - полиция

В 13:40 среды на платформе станции метро "Театральная" между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в потасовку с применением газовых баллончиков, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения", - говорится в сообщении.

В столичном главке полиции отметили, что двух активных участников конфликта доставили в управление полиции в метрополитене для установления их личных данных и предоставления объяснений.

"После первоочередной проверки будет дана правовая оценка действиям правонарушителей", - говорится в сообщении.

Какие-либо подробности в ведомстве не сообщают.

Вместе с тем, как пишут местные интернет-паблики, в метро столкнулись сторонники "партии Шария" и представители проукраинской организации, которые ранее проводили массовые акции в центре Киева.

Теги: #киев #метро #потасовка #полиция
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