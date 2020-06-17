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16:01 17.06.2020

СБУ пресекла попытку продажи 50 гранат Ф-1 в Черниговской области

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СБУ пресекла попытку продажи 50 гранат Ф-1 в Черниговской области

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли в Черниговской области торговца оружием, который пытался наладить сбыт вооружений представителям уголовных кругов региона.

По предварительным данным следствия, экс-военнослужащий хранил оружие в специально оборудованных тайниках в лесополосе. Клиентов он искал через личные связи, сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником 20 гранат Ф-1. Сотрудники СБУ задержали фигуранта при попытке сбыта еще 50 боевых гранат. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу", - указывается в сообщении.

Уголовное производство ведется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других причастных лиц. Также проверяется информация о нелегальном поступлении изъятого оружия из района проведения операции Объединенных сил.

Теги: #черниговская_область #сбу #оружие
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