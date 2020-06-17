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15:56 17.06.2020

В структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти областях провохят обыски

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В структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти областях провохят обыски

Правоохранители в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты имущества АО "Укрзализныця" (ч.5 ст.191 УКУ) проводят санкционированные судом обыски в структурных подразделениях акционерного общества и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства в пяти областях Украины.

"В ходе следствия установлено, что в течение 2017-2019 гг. должностные лица региональных филиалов АО "Укрзализныця" - "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" - перечислили 70 млн грн на счета подконтрольных предприятий за поставку чугунных тормозных колодок, которые не соответствуют техническим условиям и изготавливаются из других сплавов металлов. Это приводит к росту расходов АО "Укрзализныця" на покупку комплектующих", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в результате использования некачественной продукции возникают предпосылки к возможным чрезвычайным происшествиям на железной дороге во время пассажирских и грузовых перевозок.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Теги: #укрзализныця #прокуратура #обыски
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