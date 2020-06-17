Банк "Аркада" обязан решить вопрос недостроев, выполнить обязательства перед инвесторами

Банк "Аркада" (Киев) обязан решить проблемы с завершением строительства ряда жилых комплексов, выполнения обязательств перед инвесторами ЖК "Патриотика на озерах", "Эврика" и "Патриотика", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистарции.

"Банк "Аркада" должен принять принципиальное решение и решить проблему завершения строительства ряда жилых комплексов, инвесторами которых стали 13 тыс. семей. Город в пределах своих полномочий готов выступить координатором и содействовать урегулированию вопроса вокруг ЖК "Патриотика на озерах", "Эврика" и "Патриотика", - говорится в пресс-релизе в среду по итогам переговоров столичной власти с инвесторами недостроев.

Городские власти создали рабочую группу для консолидации усилий по запуску процесса завершения стройработ на объектах и выполнения технических условий, однако принципиальное решение должен принять банк, подчеркивает КГГА.

Как сообщалось, мэр Киева обратился к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку невыполнению застройщиком "Аркада-строительство" обязательств перед инвесторами. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал не допустить превращения ситуации с невыполнением обязательств застройщиком в строительную аферу.

Ранее в 2019 году инвесторы столичных ЖК "Патриотика" и "Эврика" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию с остановкой строительства объектов и заявили о намерении провести акцию самозаселения.