События

15:47 17.06.2020

Банк "Аркада" обязан решить вопрос недостроев, выполнить обязательства перед инвесторами

1 мин читать
Банк "Аркада" обязан решить вопрос недостроев, выполнить обязательства перед инвесторами

Банк "Аркада" (Киев) обязан решить проблемы с завершением строительства ряда жилых комплексов, выполнения обязательств перед инвесторами ЖК "Патриотика на озерах", "Эврика" и "Патриотика", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистарции.

"Банк "Аркада" должен принять принципиальное решение и решить проблему завершения строительства ряда жилых комплексов, инвесторами которых стали 13 тыс. семей. Город в пределах своих полномочий готов выступить координатором и содействовать урегулированию вопроса вокруг ЖК "Патриотика на озерах", "Эврика" и "Патриотика", - говорится в пресс-релизе в среду по итогам переговоров столичной власти с инвесторами недостроев.

Городские власти создали рабочую группу для консолидации усилий по запуску процесса завершения стройработ на объектах и выполнения технических условий, однако принципиальное решение должен принять банк, подчеркивает КГГА.

Как сообщалось, мэр Киева обратился к правоохранителям с просьбой дать правовую оценку невыполнению застройщиком "Аркада-строительство" обязательств перед инвесторами. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал не допустить превращения ситуации с невыполнением обязательств застройщиком в строительную аферу.

Ранее в 2019 году инвесторы столичных ЖК "Патриотика" и "Эврика" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию с остановкой строительства объектов и заявили о намерении провести акцию самозаселения.

Теги: #киев #кгга #строительство #аркада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:23 17.06.2020
На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла потасовка, два человека задержаны - полиция

На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла потасовка, два человека задержаны - полиция

15:24 17.06.2020
Правоохранители задержали 15 человек за противоправные действия в отношении участников акции в центре Киева – Крищенко

Правоохранители задержали 15 человек за противоправные действия в отношении участников акции в центре Киева – Крищенко

13:56 17.06.2020
Результаты праймериз "Слуги народа" среди кандидатов на должность мэра Киева станут известны в конце июля - Арахамия

Результаты праймериз "Слуги народа" среди кандидатов на должность мэра Киева станут известны в конце июля - Арахамия

12:51 17.06.2020
Полицейские задержали нескольких человек за противоправные действия во время массовых мероприятий в центре Киева

Полицейские задержали нескольких человек за противоправные действия во время массовых мероприятий в центре Киева

12:44 17.06.2020
Еще у 41 киевлянина обнаружили коронавирус, двое больных умерли - Кличко

Еще у 41 киевлянина обнаружили коронавирус, двое больных умерли - Кличко

12:44 17.06.2020
Кличко: в Киеве 12% всех заболевших коронавирусом - медики

Кличко: в Киеве 12% всех заболевших коронавирусом - медики

10:17 17.06.2020
Завершено расследование жестокого убийства двух девушек на Подоле, подозреваемым грозит пожизненное – прокуратура Киева

Завершено расследование жестокого убийства двух девушек на Подоле, подозреваемым грозит пожизненное – прокуратура Киева

20:31 16.06.2020
В Киеве полицейские нашли в туннеле метро раненного мужчину, из-за которого приостановили движение "красной" линии

В Киеве полицейские нашли в туннеле метро раненного мужчину, из-за которого приостановили движение "красной" линии

19:05 16.06.2020
Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

19:03 16.06.2020
Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

Михаил Добкин намерен идти в мэры Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти областях провохят обыски

Правоохранители задержали 15 человек за противоправные действия в отношении участников акции в центре Киева – Крищенко

Скончался второй пилот упавшего в Одессе легкомоторного самолета

Суд обязал полицию начать дело против Маси Найема по заявлению о заведомо неправдивом сообщении о совершении преступления – Денис Ермак

Украина продолжит адаптивный карантин до 31 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла попытку продажи 50 гранат Ф-1 в Черниговской области

В структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти областях провохят обыски

Кабмин расширил критерии для ужесточения карантина

Кабмин Украины возобновил пешеходное и автомобильное сообщение с Беларусью и Россией в пунктах пропуска Дольск и Вильча

Скончался второй пилот упавшего в Одессе легкомоторного самолета

Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в общественном транспорте

Зеленский обеспокоен рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки

Суд обязал полицию начать дело против Маси Найема по заявлению о заведомо неправдивом сообщении о совершении преступления – Денис Ермак

Правоохранители сообщили о подозрении российскому неонацисту, задержанному в Киеве

Украина продолжит адаптивный карантин до 31 июля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА