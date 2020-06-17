Правоохранители задержали 15 человек за противоправные действия в отношении участников акции в центре Киева – Крищенко

В среду во время проведения массовых мероприятий в центре Киева полицейские за противоправные действия в отношении участников акции задержали 15 человек, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

При этом, как информирует Отдел коммуникации полиции Киева, во время задержания мужчины, который использовал слезоточивый газ, один из полицейских применил силу.

"По факту возможного превышения служебных полномочий назначено служебное расследование. Его результаты будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки действиям полицейского. Полицейский на время его проведения отстранен", - сообщил Крищенко.