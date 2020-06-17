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15:22 17.06.2020

Кабмин расширил критерии для ужесточения карантина

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Кабмин расширил критерии для ужесточения карантина

Кабинет министров Украины расширил перечень критериев для ужесточения карантина.

Соответствующее постановление правительство приняло с однодневной доработкой на заседании в среду.

Речь, в частности, идет о загруженности коек, динамике роста случаев инфицирования, количества тестирований и коэффициент выявления новых случаев коронавируса.

"Проектом акта предлагается продлить на территории Украины и регионов карантин до 31 июля 2020 года. Также мы предлагаем ввести дополнительные признаки нашего карантина и мер, главное это загруженность коек в медучреждениях – если она превышает 50%, то необходимо усиливать карантин, среднее количество тестирований, устанавливается на уровне не менее 24 на 100 тыс. населения на протяжении последних семи дней. Потом коэффициент выявления случаев инфицирования, показатель динамики роста случаев инфицирования. Эти показатели будут давать возможность четко отслеживать ситуацию на территории каждого региона в условиях адаптивного карантина. Также если ухудшается в том или ином регионе эти признаки, то решением региональной комиссии ТЭБ и ЧС усиливается или ослабляется карантин с учетом представления главного санврача того или иного региона",- пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

В настоящее время шесть областей имеют охват тестирования менее 24 на 100 тыс.: Днепропетровская - 20,68, Донецкая - 20,21, Луганская - 15,84, Николаевская - 23,07, Одесская - 20,65 и Черниговская - 22,56.

Теги: #карантин #коронавирус #кабмин
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