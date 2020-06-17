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14:41 17.06.2020

Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в общественном транспорте

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Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в общественном транспорте

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду обратился к министру инфраструктуры Владиславу Криклию с просьбой навести порядок с контролем за соблюдением карантинных мер в общественном и ж/д транспорте.

"Просьба навести порядок с контролерами (в пригородных поездах – ИФ) и соответствующим режимом соблюдения количества людей в вагонах, масочного режима", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр также попросил максимально обезопасить людей от заражения в общественном и железнодорожном транспорте.

Кроме того, он обратился к городским властям с просьбой выпустить максимальное количество общественного транспорта на маршруты.

"Люди не должны стоять в очередях или ехать в переполненных душных маршрутках", - подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины намерен продлить адаптивный карантин до 31 июля.

Теги: #транспорт #карантин #шмыгаль
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