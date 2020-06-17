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14:30 17.06.2020

Суд обязал полицию начать дело против Маси Найема по заявлению о заведомо неправдивом сообщении о совершении преступления – Денис Ермак

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Суд обязал полицию начать дело против Маси Найема по заявлению о заведомо неправдивом сообщении о совершении преступления – Денис Ермак

Шевченковский районный суд Киева обязал правоохранителей начать уголовное производство против адвоката Маси Найема по заявлению брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака.

"Суд обязал полицию открыть дело по моему заявлению на скандального адвоката Маси Найема по ст. 383 Уголовного кодекса – заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления", - написал Ермак на своей странице в Facebook в среду.

Как сообщил Ермак, речь идет о скандале вокруг "пленок Ермака", во время которого народный депутат Гео Лерос и его адвокат Маси Наем заявили о причастности Дениса Ермака к торговле государственными должностями.

"Во-первых, не указано никаких фактических обстоятельств по делу, которые должны были быть ему известны, адвокату Лероса, раз уж он пишет заявления подобного рода. Во-вторых, на известных и обнародованных ранее видеозаписях нет и упоминания того, что мой брат может "способствовать" назначению на некие должности, на чем настаивает адвокат. И в-третьих, ни один человек, имя которого звучало на записях не был назначен на должность в госорганах", - заявил Ермак, комментируя решение суда.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года. Лерос направил обращение директору НАБУ Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

4 мая Андрей Ермак заявил, что в команде Владимира Зеленского нет коррупции, а скандал с видеозаписями, на которых присутствует брат главы ОП Денис Ермак, называет "спланированной операцией".

2 июня ВАКС 2 июня обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) внести сведения о совершении уголовного преступления Денисом Ермаком в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

11 июня НАБУ сообщило, что открыло два уголовных производства по факту публикации и содержания записей разговоров Дениса Ермака (т.н.дело "пленок Ермака"), одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Теги: #адвокат #ермак #найем #суд
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