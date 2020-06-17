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14:21 17.06.2020

Украина продолжит адаптивный карантин до 31 июля

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Украина продолжит адаптивный карантин до 31 июля

Кабинет министров продолжит адаптивный карантин до 31 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Учитывая рост количества коронабольных, мы продолжим адаптивный карантин до 31 июля этого года", - сказал он, открывая правительственное заседание в среду.

Премьер добавил, что при необходимости правительство рассмотрит возможность введения в отдельных регионах усиленного карантина. Этот вопрос вынесен на заседание Кабинета министров.

Кроме того, сообщил премьер, будут внесены изменения в графики начала работы в отдельных сферах и отраслях, чтобы растянуть во времени часы-пик, когда люди направляются на работу.

Помимо этого, будет введено требование использовать маски в помещениях и ограничить количество пассажиров в транспорте.

Постановление о переходе на адаптивный карантин Кабмин опубликовал 21 мая. Документом был продлен карантин с 22 мая до 22 июня с возможностью ослабления противоэпидемических мероприятий на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией.

Теги: #шмыгаль #карантин #кабмин
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