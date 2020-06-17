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14:12 17.06.2020

Зеленский предлагает Раде освободить выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

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Зеленский предлагает Раде освободить выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) освободить от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в тексте законопроекта №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года", внесенного президентом в парламент.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, проект акта предусматривает изменение нормы закона "Об образовании" по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

Целью и задачей принятия этого законопроекта автор определяет минимизацию рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся и студентов, которые завершают получения полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

Теги: #аттестация #законопроект #вно #зеленский
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