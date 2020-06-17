SkyUp обновляет расписание рейсов, ориентируясь на договоренности между странами

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) на днях представит обновленную программу авиарейсов, ориентируясь на межправительственные договоренности между странами.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в SkyUp, авиаперевозчик также намерен рассмотреть возможность информирования пассажиров об ограничениях в связи с карантином в принимающей стране и реально ли его воплотить, "поскольку информация в каждой стране меняется достаточно быстро".

Согласно текущему расписанию на сайте компании, продажа билетов открыта на рейсы в 12 стран.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Авиапарк SkyUp Airlines на сегодня состоит из 11 среднемагистральных воздушных судов

Boeing, среди которых два Boeing 737-700 NG на 149 мест, шесть Boeing 737-800 NG на 189 мест, три Boeing 737-900 ER на 215 мест. Имеет хаб в "Борисполе", а также базы в Харькове, Львове и Запорожье.