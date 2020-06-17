События

14:09 17.06.2020

SkyUp обновляет расписание рейсов, ориентируясь на договоренности между странами

1 мин читать
SkyUp обновляет расписание рейсов, ориентируясь на договоренности между странами

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) на днях представит обновленную программу авиарейсов, ориентируясь на межправительственные договоренности между странами.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в SkyUp, авиаперевозчик также намерен рассмотреть возможность информирования пассажиров об ограничениях в связи с карантином в принимающей стране и реально ли его воплотить, "поскольку информация в каждой стране меняется достаточно быстро".

Согласно текущему расписанию на сайте компании, продажа билетов открыта на рейсы в 12 стран.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Авиапарк SkyUp Airlines на сегодня состоит из 11 среднемагистральных воздушных судов

Boeing, среди которых два Boeing 737-700 NG на 149 мест, шесть Boeing 737-800 NG на 189 мест, три Boeing 737-900 ER на 215 мест. Имеет хаб в "Борисполе", а также базы в Харькове, Львове и Запорожье.

Теги: #авиарейсы #skyup
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 10.06.2020
Туроператор Anex Tour с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию

Туроператор Anex Tour с 1 июля возобновляет программу ежедневных авиарейсов в Турцию

09:47 10.06.2020
"Мотор Сич" с 15 июня возобновляет рейсы из Запорожья в Киев, с 1 июля – в Минск

"Мотор Сич" с 15 июня возобновляет рейсы из Запорожья в Киев, с 1 июля – в Минск

20:00 05.06.2020
МАУ с 19 июня возобновляет рейсы из Киева в Херсон – глава Херсонской ОГА

МАУ с 19 июня возобновляет рейсы из Киева в Херсон – глава Херсонской ОГА

18:08 03.06.2020
МАУ с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение Киев-Одесса

МАУ с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение Киев-Одесса

14:19 01.06.2020
Авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir с 16 июня запустят международные рейсы по 14 направлениям из аэропорта "Киев"

Авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir с 16 июня запустят международные рейсы по 14 направлениям из аэропорта "Киев"

16:22 29.05.2020
Wizz Air анонсирует об открытии в июле рейса из Киева в Зальцбург

Wizz Air анонсирует об открытии в июле рейса из Киева в Зальцбург

10:38 29.05.2020
SkyUp считает крайне необходимой отмену НДС на внутренние рейсы для сохранения доступных цен на билеты

SkyUp считает крайне необходимой отмену НДС на внутренние рейсы для сохранения доступных цен на билеты

17:01 15.05.2020
SkyUp подала в Мининфраструктуры расчеты по компенсациям за чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина

SkyUp подала в Мининфраструктуры расчеты по компенсациям за чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина

18:14 30.04.2020
Нардеп Холодов сообщил, что возвращается в Украину, но его сперва не пускали на борт самолета SkyUp из-за Covid-19

Нардеп Холодов сообщил, что возвращается в Украину, но его сперва не пускали на борт самолета SkyUp из-за Covid-19

14:03 30.04.2020
Госавиаслужба разрешила SkyUp летать с мая 2020 г. из Киева в Будапешт и Стамбул

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать с мая 2020 г. из Киева в Будапешт и Стамбул

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Скончался второй пилот упавшего в Одессе легкомоторного самолета

Суд обязал полицию начать дело против Маси Найема по заявлению о заведомо неправдивом сообщении о совершении преступления – Денис Ермак

Украина продолжит адаптивный карантин до 31 июля

Зеленский предлагает Раде освободить выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Один человек погиб, еще один пострадал при падении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин Украины возобновил пешеходное и автомобильное сообщение с Беларусью и Россией в пунктах пропуска Дольск и Вильча

Скончался второй пилот упавшего в Одессе легкомоторного самолета

Шмыгаль просит Мининфраструктуры усилить контроль за соблюдением карантинных мер в общественном транспорте

Зеленский обеспокоен рекордным количеством умерших от COVID-19 за последние сутки

Суд обязал полицию начать дело против Маси Найема по заявлению о заведомо неправдивом сообщении о совершении преступления – Денис Ермак

Правоохранители сообщили о подозрении российскому неонацисту, задержанному в Киеве

Украина продолжит адаптивный карантин до 31 июля

Зеленский предлагает Раде освободить выпускников школ текущего учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в т. ч. в форме ВНО

Один человек погиб, еще один пострадал при падении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы

Полицейские задержали нескольких человек за противоправные действия во время массовых мероприятий в центре Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА