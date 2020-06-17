События

13:13 17.06.2020

Два человека пострадали при падении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы

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Два человека пострадали при падении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы

В Одессе в среду днем упал на дорогу легкомоторный самолет, вследствие чего пострадали два человека, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области

"Полицейские устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы. Он упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Также в областном главке полиции опубликовали фотографию с места ЧП, на которой видно лежащий на фюзеляже на дороге легкомоторный самолет, а также лежащего на обочине мужчину, которому оказывают помощь люди.

Вместе с тем, советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что самолет упал на гипермаркет, а в результате чего один человек скончался.

"По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на гипермаркет, расположенный рядом с аэродромом", - написал Форостяк.

В свою очередь местное интернет-издание "Думская" сообщает, что один пилот погиб, второй получил тяжелые травмы.

"Самолет Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода упал в районе 6км Овидиопольской дороги", - говорится также в заметке.

Теги: #самолет #полиция #крушение #одесса
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