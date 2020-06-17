События

12:51 17.06.2020

Полицейские задержали нескольких человек за противоправные действия во время массовых мероприятий в центре Киева

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Полицейские задержали нескольких человек за противоправные действия во время массовых мероприятий в центре Киева

За противоправные действия во время проведения массовых мероприятий в центре Киева полицейские задержали нескольких человек и после проведения первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка, сообщают в Отделе коммуникации столичной полиции.

"Около 12 часов агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и правопорядок и призывают граждан соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Теги: #киев #полиция #акции #задержания
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