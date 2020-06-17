В Британии лекарство для пациентов с тяжелой формой COVID-19 успешно прошло клинические испытания, ВОЗ назвала это научным прорывом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала первые результаты проведенных в Великобритании клинических исследований в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19 с применением препарата дексаметазон.

"Первые результаты исследований показали, что дексаметазон может спасти жизнь пациентам с тяжелейшей формой COVID-19", - говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном на сайте организации.

"Этот метод лечения показал, что смертность среди пациентов, нуждающихся искусственной вентиляции легких, при приеме препарата снизилась на треть, среди пациентов на кислородном лечении смертность сократилась на одну пятую", - отмечается в документе.

При этом ВОЗ подчеркивает, что положительные результаты наблюдались только у пациентов с тяжелой формой COVID-19 и не отмечались у пациентов с более легкой формой заболевания.

"Это первый метод лечения, показавший снижение смертности среди пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Это важная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, госпитали и пациентов в Великобритании, которые внесли вклад в этот спасительный научный прорыв", - подчеркнул он.

ВОЗ отмечает, что дексаметазон - это стероидный препарат, который с 1960-х годов используют при лечении воспалительных заболеваний и некоторых видов рака. С 1977 года он включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ и в настоящее время доступен в большинстве стран.