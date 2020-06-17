Кличко: в Киеве 12% всех заболевших коронавирусом - медики

В Киеве 12% всех заболевших коронавирусом жителей города - медицинские работники, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Отмечу, что в целом, за период пандемии, в столице заболели 582 медицинских работника. То есть 12 процентов от всех инфицированных киевлян. Подавляющее большинство из них подхватили вирус на работе. Сегодня в стационарах находятся 32 медика. Другие - лечатся на самоизоляции", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

В то же время 249 медицинских сотрудников уже выздоровели и вернулись к работе.

"Я призываю всех помочь нашим врачам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу. Мы можем это сделать, соблюдая простые и столь необходимых правил безопасности", - отметил Кличко.