Еще у 41 киевлянина обнаружили коронавирус, двое больных умерли - Кличко

Еще у 41 жителя Киева лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, двое больных умерли, заявил в среду мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 4 026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года и девочка, которой 7 лет. А также 10 мужчин от 25 до 75 лет и четверо мальчиков в возрасте от 1 до 6 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1 230 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 11 и в Голосеевском - 5 случаев", - отметил Виталий Кличко.