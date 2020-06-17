Аэропорт "Киев" начал работу с международными рейсами, "Львов" все еще на карантине

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского начал принимать международные пассажирские рейсы, говорится в сообщении на сайте аэропорта.

На вылет из 28 рейсов в расписании на 17 июня аэропорт отправляет всего восемь: рейс Белавиа в Минск, рейсы Wizz Air в Дортмунд, Будапешт, Лондон (Лутон), Меммингем, Таллин и Копенгаген, а также рейс "Мотор Сич" в Запорожье. На прилет в среду аэропорт также принимает восемь рейсов.

На вылет из 28 рейсов в расписании на 18 июня доступны всего четыре, на прилет – восемь.

Международный аэропорт "Харьков", согласно онлайн-табло продолжает обслуживать один рейс в/из столицы, аэропорт "Одесса" – два международных и два внутренних рейса в Киев, аэропорт "Львов" 17 июня находится на карантине в связи с продлением карантинных мероприятий в области.

Как сообщалось, Кабмин 12 июня отменил временный запрет на въезд в Украину для иностранцев и возобновил работу 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения в международных аэропортах.