Дожди не добрались пока до восточных регионов Украины

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять влажная и теплая воздушная масса, на востоке – сухая и жаркая, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в четверг на Закарпатье и в Карпатах, днем в Украине, кроме северо-восточных и восточных областей, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 14-19 °, днем 25-30 °, в восточных областях до 33 °, на западе страны 20-25 °.

В Киеве в четверг ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июня самая высокая температура днем была 33,8° в 1918г., самая низкая ночью 5,9° в 1911г.

В пятницу, 19 июня, кратковременные дожди, грозы (ночью местами), в Карпатском регионе значительные дожди, лишь в восточной части без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, днём, кроме востока, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 11-16°, днём 21-26°; на остальной территории ночью 14-19°, днём 26-31°.

В Киеве - ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

17 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°; в Днепре в пределах Киева 22°.