События

12:09 17.06.2020

Российские наемники на Донбассе продолжают препятствовать пропуску граждан на оккупированные территории

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе продолжают препятствовать пропуску граждан на оккупированные территории

Российские наемники на Донбассе осуществляют пропуск через блокпост напротив КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения по спискам. За минувшие сутки двум гражданам было отказано в пропуске по причине отсутствия в списках, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Всего за сутки пограничники пропустили в сторону оккупированных территорий 81 человека. На вход на контролируемую территорию Украины оформлены 76 человек.

"Сегодня, по состоянию на 11:00, через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию последовало 68 человек", - указывается в сообщении.

Пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:00,

На КПВВ "Марьинка" ожидают пропуска 8 человек.

"Оккупанты пропуск не осуществляют. Вчера лицо, пытавшееся пересечь линию разграничения, вернулось из-за отказа боевиков ОРДО. Перед блокпостом боевиков оставалось 2 человека в автомобиле, которые ожидают пропуска на временно оккупированные территории с 11 июня", - сообщают пограничники.

Пропускные операции на КПВВ "Марьинка" осуществляются с 11:00 до 14:00.

Теги: #госпогранслужба #кпвв #оккупация_рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:03 16.06.2020
На украино-польской границе возобновлено движение автотранспорта через пункт пропуска "Шегини"

На украино-польской границе возобновлено движение автотранспорта через пункт пропуска "Шегини"

15:44 15.06.2020
Граждане стран со значительным распространением COVID-19 обязаны по прибытии в Украину пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию - Госпогранслужба

Граждане стран со значительным распространением COVID-19 обязаны по прибытии в Украину пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию - Госпогранслужба

15:03 15.06.2020
Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей – Госпогранслужба

Украина принимает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения границы с Польшей – Госпогранслужба

05:12 15.06.2020
Российские наемники продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка"

Российские наемники продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка"

11:52 14.06.2020
В Госпогранслужбе Украины фиксируют рост числа путешественников, следующих за границу через "Шегини" в последние дни

В Госпогранслужбе Украины фиксируют рост числа путешественников, следующих за границу через "Шегини" в последние дни

23:09 13.06.2020
Через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения пересекли 120 человек – штаб ООС

Через КПВВ "Станица Луганская" линию разграничения пересекли 120 человек – штаб ООС

14:44 13.06.2020
Правительство возобновляет работу всех КПВВ на админгранице с Крымом

Правительство возобновляет работу всех КПВВ на админгранице с Крымом

22:36 12.06.2020
Российские наемники третьи сутки блокируют работу КПВВ

Российские наемники третьи сутки блокируют работу КПВВ

14:52 12.06.2020
Информация о возможном ограничении пропуска на границе с Польшей не соответствует действительности – Госпогранслужба

Информация о возможном ограничении пропуска на границе с Польшей не соответствует действительности – Госпогранслужба

13:16 12.06.2020
Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы

Минреинтеграции предлагает разрешить проходить КПВВ на Донбассе в утренние и вечерние часы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Два человека пострадали при падении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы

Полицейские задержали нескольких человек за противоправные действия во время массовых мероприятий в центре Киева

В Британии лекарство для пациентов с тяжелой формой COVID-19 успешно прошло клинические испытания, ВОЗ назвала это научным прорывом

Минкультуры исключило российскую актрису Варнаву из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Еще у 41 киевлянина обнаружили коронавирус, двое больных умерли - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Два человека пострадали при падении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы

Полицейские задержали нескольких человек за противоправные действия во время массовых мероприятий в центре Киева

В Британии лекарство для пациентов с тяжелой формой COVID-19 успешно прошло клинические испытания, ВОЗ назвала это научным прорывом

Минкультуры исключило российскую актрису Варнаву из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

МИД готовит интерактивную карту с правилами въезда в страны мира – Кулеба

Еще у 41 киевлянина обнаружили коронавирус, двое больных умерли - Кличко

Кличко: в Киеве 12% всех заболевших коронавирусом - медики

Аэропорт "Киев" начал работу с международными рейсами, "Львов" все еще на карантине

Дожди не добрались пока до восточных регионов Украины

Под зданием ОПУ проходят альтернативные митинги "Партии Шария" и "Демсокиры"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА