Российские наемники на Донбассе продолжают препятствовать пропуску граждан на оккупированные территории

Российские наемники на Донбассе осуществляют пропуск через блокпост напротив КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения по спискам. За минувшие сутки двум гражданам было отказано в пропуске по причине отсутствия в списках, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Всего за сутки пограничники пропустили в сторону оккупированных территорий 81 человека. На вход на контролируемую территорию Украины оформлены 76 человек.

"Сегодня, по состоянию на 11:00, через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию последовало 68 человек", - указывается в сообщении.

Пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:00,

На КПВВ "Марьинка" ожидают пропуска 8 человек.

"Оккупанты пропуск не осуществляют. Вчера лицо, пытавшееся пересечь линию разграничения, вернулось из-за отказа боевиков ОРДО. Перед блокпостом боевиков оставалось 2 человека в автомобиле, которые ожидают пропуска на временно оккупированные территории с 11 июня", - сообщают пограничники.

Пропускные операции на КПВВ "Марьинка" осуществляются с 11:00 до 14:00.