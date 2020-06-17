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11:34 17.06.2020

Дело подозреваемых во взятке главе Фонда госимущества Украины передано в суд - САП

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Дело подозреваемых во взятке главе Фонда госимущества Украины передано в суд - САП

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) передали в суд обвинительный акт касательно лиц, которые пытались предоставить взятку в размере $5 млн главе Фонда государственного имущества Украины.

"На сегодня обвинительный акт в отношении участников преступления направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба САП.

По версии следствия, они предлагали $5 млн США председателю Фонда за назначение определенного человека на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов задержали указанных лиц сразу после оказания первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. США. Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Теги: #взятка #фги #сап #опз
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