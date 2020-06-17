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11:32 17.06.2020

Пять новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано за сутки в ВСУ

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Пять новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано за сутки в ВСУ

По состоянию на 10.00 среды, 17 июня, в Вооруженных силах Украины болеет острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 142 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении, обнародованном в среду на странице в соцсети Фейсбук Командования медицинских сил.

Всего за время пандемии выздоровели 215 человек, летальных случаев - 4. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 531 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 69 человек. Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Чугуевская центральная районная больница - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Киевская и Ровенская области - по 1 военнослужащему, Днепропетровская область - 1 работник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - призвали в Командовании медсил.

Теги: #всу #коронавирус
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