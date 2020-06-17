Партнерство расширенных возможностей - это еще не членство в Альянсе, но это новый уровень доверия – Кулеба

Получение Украиной статуса члена Партнерства расширенных возможностей НАТО - это еще не членство в Альянсе и не замена членству, но это новый уровень доверия между Украиной и НАТО, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Партнерство расширенных возможностей - это еще не членство в Альянсе. И не замена членству, к которому мы в дальнейшем настойчиво идем. Это новый уровень доверия. А когда между партнерами есть доверие, можно вместе реализовывать самые сложные задачи. Своим решением Альянс, по сути, сказал: "С Украиной мы пошли бы в разведку". Теперь так и будет - не только метафорически, но и на практике. Речь идет прежде всего об углубленном обмене разведданными и участии в учениях НАТО для эксклюзивного клуба ближайших партнеров. А также высший уровень совместимости и доверия", - написал он в колонке для агентства "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что для достижения согласия каждого из членов Альянса, Украина задействовала весь арсенал убеждения на многих уровнях.

"Месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, разведчиков, маневры, комбинации, тактические договоренности, держание одних членов Альянса за руку, подталкивание других членов вперед, и результат есть", - добавил он.

Кроме того, Кулеба подчеркнул важность того, что к этой вехе Украина пришла слаженной работой на многих уровнях.

"Это история о том, как "Нет" можно превратить на "Да". Не верьте пессимистам, которые говорят, что все решено за нас. Жизнь требует действий, а не привычного отчаяния. Мы дошли к дверям, которые оказались если не закрытыми, то пока не готовыми для нас открыться. Оставались два варианта. Развернуться и уйти с отчаянным "Нас там не ждут!" и "Все решили без нас!" Или искать ключи к 30 замкам. Как оказалось, их можно найти, если сильно захотеть", - написал глава МИД.

Кулеба добавил, что сближение с ЕС и НАТО - не только о расширении возможностей, это постепенное и целенаправленное преобразование невозможного на возможное, недоверия на доверие, закрытых дверей - на открытые.



Полный текст опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в разделе Колонки