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10:42 17.06.2020

США передают Украине оборудование на более $60млн, включая боеприпасы и ракеты Javelin

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США передают Украине оборудование на более $60млн, включая боеприпасы и ракеты Javelin

Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование на более $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin, сообщило посольство США в Украине.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - сообщило посольство в среду в своем аккаунте в Твиттер.

Американские дипломаты также опубликовали фотографии с аэродрома, где происходила разгрузка указанного оборудования и боеприпасов, а также предположительно более ста ракет Javelin.

В посольстве подчеркнули, что США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Теги: #сша #оружие #javelin
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