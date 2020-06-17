События

10:42 17.06.2020

7,84 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 194 умерших

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 7,84 тыс. случаев, умерли за сутки 194, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 843 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 494 (31,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

С начала мая это самый низкий показатель по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. До этого, самый низкий показатель суточного прироста с начала мая был зафиксирован 1 мая - 7 933. Темп прироста также стал минимальным с начала мая - 1,4, накануне он составлял 1,5.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 553 301 случай коронавирусной инфекции, 7 478 умерших и 304 342 выписанных (10 036 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 241 481. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия на третьем месте в мире по общему числу диагнозов COVID-19. На первом месте США (2,13 млн), на втором - Бразилия (923 тыс.). Следом за Россией на четвертой строчке следует Индия (354 тыс.).

По состоянию на среду, следует из данных Роспотребнадзора, в РФ проведено более 15,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 284 тыс. за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 308 тыс. человек.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1 065 новых случаев COVID-19 за сутки, 48 умерших и 2 271 выздоровевших.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в среду снизился на 0,06 и составил 0,91 (накануне 0,97). В России коэффициент также снизился и равняется 0,95 (накануне 0,98).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий).

Теги: #рф #коронавирус
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